日本デザインコミッティーが、第798回デザインギャラリー1953企画展として「デザイナーと道具2026」を開催する。会場は松屋銀座7階・デザインギャラリー1953で、期間は4月15日から6月8日まで。入場料は無料。【画像をもっと見る】デザイナーと道具2026では、デザインコミッティーのメンバーが日頃の仕事やプライベートで愛用している「思考表現のための道具」をデザイナーの筆跡や思考の痕跡と併せて展示。2005年に開催し反響