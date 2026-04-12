男性は恋に落ちると、無意識のうちに相手の女性に対して特定の質問をしてしまうもの。そこで今回は、男性が好きな女性にだけする、本命サインと見ていい「質問」を紹介します。「彼氏いる？」男性が「彼氏いる？」と質問してきたら、それはほぼ確実に本命サイン。男性は基本的に、興味のない女性の恋愛事情を探ろうとはしません。直球で聞いてくる場合もあれば、「休日は誰かと過ごすの？」など遠回しに探る場合も。この質問には「