「食事も気をつけているし、運動もしているのに、なぜかお腹まわりだけ重たい…」という状態であるなら、“体のねじれ不足”が原因かもしれません。座りっぱなしやスマホ姿勢が続くと、体はねじる動きを失い、代謝や巡りも滞りがちに。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【ワニのポーズ】。寝たまま体幹と内臓まわりにアプローチし、横腹のもたつきをすっきり整えていきます。【STEP１】姿勢をセットする仰向けに寝て、両腕