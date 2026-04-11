デートや職場で男性と一緒にいるとき、あなたは何を意識していますか？実は男性は、私たちが思いもよらない部分を密かにtチェックしているもの。そこで今回は、男性がつい目で追ってしまう「女性のパーツ」を紹介します。指先の清潔感会話中に意外と見られているのが指先。スマホを操作する姿や、カップを持つ仕草など、無意識の動きに男性の視線は集まります。爪の形や手入れ具合で「清潔感」や「女性らしさ」を判断することも。