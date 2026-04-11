「来年ここ行きたいね」「その頃どうしてるかな」など、男性との何気ない会話の中でいつの間にか自分が自然と組み込まれていることはありませんか？大げさな将来の話ではなくても、“未来にあなたがいるかどうか”。そこに男性の本命サインははっきり出ます。未来の話に“自然と含まれる”男性は本命相手には、「一緒に行こう」「その時はこうしよう」といった未来の話が自然に出てきます。わざわざ意識しているというよりも、当た