「もうやめたほうがいい」と頭ではわかっているのに、なぜか離れられない。連絡が来るだけで気持ちが揺れてしまう。不倫中、そんな状態にハマる女性は少なくありません。そして、不倫関係に依存してしまう背景には、いくつかの共通した傾向があります。“自分の価値”を相手で測ってしまう男性から求められることで、自分の価値を感じられる。そんな感覚が強くなると、その関係自体が心の支えになっていきます。連絡が来るかどうか