◇インターリーグメッツ6―11アスレチックス（2026年4月11日ニューヨーク）メッツ・千賀滉大投手（33）が11日（日本時間12日）、本拠でのアスレチックス戦に先発。2回1/3を投げてメジャー自己ワーストとなる7失点で2敗目を喫し、チームも4連敗となった。試合後、カルロス・メンドサ監督（46）は千賀の投球内容について言及した。初回こそ無失点で切り抜けたものの、味方が先制した直後の2回に連打と2四球で押し出しの同