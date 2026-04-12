アメリカニューヨーク中心部のグランドセントラル駅で刃物を持った男が、ホームにいた乗客に次々と襲いかかり、3人がけがをしました。【映像】グランドセントラル駅構内の様子（使用された刃物も）ニューヨーク市警察によりますと11日、地下鉄のグランドセントラル駅で、電車を降りたグリフィン容疑者（44）が「私は悪魔だ」などと言いながら、なたのような刃物でホームにいた乗客に次々と襲いかかりました。通報を受けて駆