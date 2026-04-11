2026年春は素材の質感で差がつくシーズン。中でも40代が取り入れたいのが「サテン素材」です。今季はギラつきを抑えた微光沢が主流で、日常に自然と馴染みながら顔まわりに明るさをプラスしてくれます。特にTシャツだとラクだけど、なんとなく物足りないときこそ頼れるのが、サテンブラウスのいいところ。着心地は軽やかなのに、印象が一段引き上がります。白T感覚で着られるのに、きちんと見える１枚中でもおすすめが、【UNIQLO:C