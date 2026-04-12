女優の橋本愛（30）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストのコンサートに参戦したことを報告した。「HANAさんのライブに行ってきました…」と書き出した橋本。「最高だった……実力でぶん殴られましたが幸せでした」と興奮を伝えた。「奇跡的にお目にかかれて、本当神様ありがとうと思った。これからも、HANAのみなさんが咲き誇る姿を楽しみに生きられることが幸せ」とコメント。ファンからは「サング