「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の決勝戦・東3局1本場。優勝を争う大舞台で、72歳のトレンディ俳優・石田純一が、放送対局の常識を覆す前代未聞の行動を見せ、スタジオを騒然とさせた。【映像】石田純一、まさかの行動石田は1万8100点持ちのラス目という苦しい立ち上がり。普段は深夜2時には就寝しているという石田にとって、この「徹マン」企画は体力・精神力ともに限界を試される戦いとなっ