「食事も見直したし、夜の過ごし方も変えた。それでも思ったほど変化が出なくて…」と話すのは、都内で働く会社員のAさん（41歳）。デスクワーク中心の生活で、運動不足は自覚していたものの、「忙しくて時間が取れない」と後回しにしていたといいます。そんな中で見直したのが、“動かない時間”でした。特別な運動を始めたわけではなく、日常の中で体を動かすことを少し意識しただけ。それなのに、体の軽さや見た目に変化が出て