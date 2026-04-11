「どうして彼女は、いつも大切にされているんだろう」同じように恋愛をしているはずなのに、扱われ方に差が出ることがあります。その違いは、相手の性格だけではなく、関係の築き方にあるのです。“自分の扱い方”が違う大切にされる人は、自分を雑に扱いません。無理な予定に合わせすぎたり、相手の都合ばかりを優先したりしません。自分の時間や気持ちを大事にしています。一方で、自分を後回しにしてしまうと、その扱いがそのま