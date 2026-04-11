髪型自体は今っぽいはずなのに、どこか古く見える。その違和感の正体は、意外にも“前髪”にあることが少なくありません。特にショートヘアは前髪のつくり方ひとつで印象が大きく変わります。ほんの少しの違いで、「若作り」か「若々しく見えるか」が分かれるのです。“重すぎる前髪”が顔まわりを止めてしまう若作りに見えてしまうショートヘアに多いのが、重さの残る前髪。厚みのあるぱつっとしたラインや、目元にかかる密度の高