熱海の高台に立つホテル【リゾナーレ熱海】では、春のアクティビティーが始まりました。2026年4月1日(水)から6月30日(火)まで、伊豆名産の “水わさび” を存分に楽しむユニークなアフタヌーンティーが登場。さらに5月31日（日）までは「ソラノビーチ Books&Cafe」で行われる「天空の花咲くリゾナーレ」で、自分が選んだ色に花を染めるガーベラの染色体験を楽しめます。｜ツリーハウスでいただくアフタヌーンティー