◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】第３ラウンド（Ｒ）が行われ、単独トップで出た昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）は４バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７３で回り、通算１１アンダーにスコアを落とした。キャメロン・ヤング（米国）に首位で並ばれ