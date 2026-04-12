◆オランダリーグ▽第３０節ヘラクレス０―３アヤックス（１１日、アシト・スタディオン）アヤックス所属ＤＦ冨安健洋はアウェーのヘラクレス戦で後半２１分からＤＦ板倉滉に代わり、ボランチで途中出場。同３０分過ぎに守備ライン裏に抜け出した相手ＦＷを倒し、決定機を阻止したとしてＶＡＲチェックによるオンフィールドレビューの末、同３６分に一発退場となった。冨安は３月２２日のフェイエノールト戦で先発出場も負傷