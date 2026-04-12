【Squier Affinity Series Stratocaster】（岩手県Kay24歳）ここに初めて投稿したのはもう5年ほど前になります。その時からは想像もできませんが、人生とは不思議なもので、私は今楽器に携わる仕事をしています。ありがたいことにFenderやらGibsonやら、良いめのギターやエフェクターを色々と触らせてもらうことが一気に増え、一端のギター小僧には嬉しい限り。しかしながら意外にも、ジャンクを触っていた頃のように「安いも