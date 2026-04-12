フリーアナウンサーの生島ヒロシが１２日、パーソナリティーを務める文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・午前９時）に出演した。生島は、コンプライアンス違反で昨年１月２７日にＴＢＳラジオがパーソナリティーを務める同局「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」（月〜金曜・午前５時）を降板。以後、活動自粛していたが今月５日にスタートした文化放送の同番組のパーソナリティーとして活動再開した。