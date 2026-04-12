【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】T・ウッズは4度目でゴルフ活動中止 糖尿病、高血圧、花粉症…ありふれた薬が交通事故を起こす今年もアメリカのオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで“ゴルフの祭典”マスターズが始まっている。だが、この大会を5回優勝しているタイガー・ウッズ（50）の姿は、今年もない。タイガーは3歳の時、ハーフを48で回ったといわれる。父親は「この子はゴルフをするために生まれてきた」と言