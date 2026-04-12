相変わらず、早期の実施に躍起だ。【もっと読む】大阪都構想はもうええでしょう！ 吉村府知事の“独善”ぶりに維新市議団も「なぜ急ぐ」と猛反発のごもっとも日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事は8日の記者会見で、金看板の大阪都構想の3度目の住民投票について、来春の統一地方選と同日の投開票を検討していると明かした。吉村氏はこれまで、来年4月の任期満了までに住民投票を実施する方針を示してきた。仮に同日となれ