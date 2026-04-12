【今週グサッときた名言珍言】「酒のツマミ」松本人志の後任MC千鳥・大悟は過去2回の不倫報道…今の飲み方は“酒のツマミ”になるか「初めて比喩表現を自分で理解できた」（又吉直樹／NHK「偏愛ミュージックサロン」3月28日放送）◇◇◇芥川賞作家でもあるピース・又吉直樹（45）が、日本語の面白さに気づいたのは、小学3年生の頃だった。それは本からではなく、音楽から。ザ・ブルーハーツに出合ったのだ。ドラマの