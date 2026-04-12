バイエルン・ミュンヘンDF伊藤洋輝が負傷交代ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝は、現地時間4月11日に行われたリーグ戦のFCザンクトパウリ戦に先発出場したものの、後半途中に負傷交代を余儀なくされた。ドイツのサッカー専門サイト「LigaInsider」は「伊藤洋輝は痙攣により交代した」と、その負傷状況について詳しく報じている。伊藤はザンクトパウリ戦にスタメンとして名を連ね、守備陣の一角と