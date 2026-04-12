警察官を装って売春婦を襲い続けた「大久保の刃物男」。立ちんぼしている女性に私服警官を偽って声をかけ、防犯カメラに映らないように別々にホテルへ行って性行為を強要。わずか10か月間に、発覚しているだけで4人の女性を襲い、金銭を奪った。 警察官を装って売春婦を襲い続けた「大久保の刃物男」の戦慄の手口とは【裁判傍聴記・前編】 から続く 被害者はAさん（21歳）とBさん（22歳）以外に、未成年のCさん（16歳）とDさん