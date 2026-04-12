元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（62）とのツーショットを公開した。「みんな大好き陣内さーーん久しぶりにキャッチアップさせてもらいましたやったやったぁ」と陣内とのツーショットをアップした。「話してたらあっという間に時間が過ぎて、、、楽し過ぎました」と記した。「子供の頃から今も変わらずずっと