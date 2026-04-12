『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズで万津美浪（演：八木美樹）の正体が「コードナンバー：セブンティーン」であることが判明し、各所にちりばめられた伏線が話題を呼んでいる東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信中のTTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』。『エージェント美浪』12日配信のエピソードで【Mission5】が完結。19日から【Mission6-1】