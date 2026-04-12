―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「おにぎり」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.23 「おにぎり2個と味噌汁弁当、だが」今、御茶ノ水の名酒センターという酒屋にて、ボクのイラスト展をやっている。（※編集部注：執筆時の状況、現在は終了