◇国際親善試合日本1―2米国（2026年4月11日米国・サンノゼ）FIFAランキング5位の女子日本代表「なでしこジャパン」は11日（日本時間12日）、カリフォルニア州サンノゼで同2位・米国代表との国際親善試合に臨み、1―2で敗れた。今月2日にニルス・ニールセン前監督の退任が発表され、来年6月開幕の女子W杯に向けて再出発を切った一戦。コーチの狩野倫久氏が監督代行を務めた。ハイプレスで圧力をかける時間帯もあったが、