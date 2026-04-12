「かつての新人像は、もう通用しないのか――」。厚生労働省の調査では、2022年3月卒の大卒者のうち33.8％、つまり3人に1人以上が3年以内に会社を去っていることが明らかになっています。退職理由として「人間関係」や「職場環境が合わなかった」が常に上位に挙がるなか、現場では今日も、教育係たちが答えの出ない問いと向き合い続けています。今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、新入社員たちによる驚きの言動