ANAあきんどとトラストバンクは、ANAあきんどが運営するふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、トラストバンクが運営するふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」とのシステム連携を、4月7日から開始した。これにより、ANAのふるさと納税の取り扱い自治体数は、これまでの1,148自治体から約1,500自治体へ拡大する。最終的には1,600自治体以上に拡大する見通し。ANAのふるさと納税は、航空券や宿泊と組み合わせた体験型の返礼