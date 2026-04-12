１点差に詰め寄ったが、あと一歩及ばなかった。アメリカとの３連戦に臨んでいる日本女子代表。現地４月11日の第１戦は、１−２で敗れた。９分にラヴェル、48分にヒープスの得点で２点のリードを奪われる。61分に植木理子のヘディングシュートで１点を返すも、反撃もここまでだった。試合後のフラッシュインタビューで、植木は「やっぱり勝ちたかったところが一番」と悔しさを滲ませる。「自分自身も決められるチャンスもあり