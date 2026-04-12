予期せぬ体調不良や環境の変化をきっかけに、実家を療養と再出発のための拠点とするケースも珍しくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大阪府岸和田市並松町在住・29歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール