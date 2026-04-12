ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・りくりゅうペアの三浦璃来選手は4月9日、自身のInstagramを更新。ペアを組んでいる木原龍一選手との仲良しショットを披露しました。【写真】三浦璃来＆木原龍一の仲良しショット「見ているだけで､幸せになりますね」三浦選手は「このたびGoogle 様とコラボレーションをさせていただくことになりました！」とつづり、1枚の写真を投稿しています。木原選手と身を寄せるツーショットを披