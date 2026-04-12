◇オランダ1部アヤックス3―0ヘラクレス（2026年4月11日アルメロ）アヤックスのDF板倉滉が戦列復帰を果たした。敵地のヘラクレス戦で先発し、1月24日のフォレンダム戦以来の出場。背中に問題を抱えていた板倉は前節3日のトウェンテ戦でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。この日はボランチで危なげないプレーを見せて後半21分まで出場した。3月22日のフェイエノールト戦で右太腿裏に違和感を訴えて途中交代し、3月下