大分県内に住む10代後半の女性が3月から行方がわからなくなっていて、警察は接点があったとみられる大分市の58歳男を山中に死体を遺棄した疑いで12日未明、逮捕し、遺体の捜索を行っています。 【写真を見る】10代後半の女性が行方不明58歳の男を山中への死体遺棄容疑で逮捕殺害もほのめかす供述遺体の捜索を再開大分 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大分市元町の職業不詳、姫野忠文容疑者（58）です。姫野容疑者は3月