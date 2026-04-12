◇インターリーグメッツ6―11アスレチックス（2026年4月11日ニューヨーク）メッツ・千賀滉大投手（33）が11日（日本時間12日）、本拠でのアスレチックス戦に先発。2回1/3を投げてメジャー自己ワーストとなる7失点で2敗目を喫した。チームも4連敗となり「こういう時こそ、まずは試合をつくるっていうのがすごい大事だと思うんですけど、それができなかったことが悔しい」と唇をかんだ。初回こそ無失点で切り抜けたものの