「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが三回、６安打の集中攻撃でターノックを攻略して逆転、そのまま逃げ切った。広島は先発要員の岡本駿投手（２３）が２イニングの中継ぎ調整登板で無失点の好リリーフ。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「投手事情を考慮してこのまま後ろに置いてみてはどうか」と語り、不安定なリリーフ陣の強化を提案した。◇◇中継ぎでスタンバイしていた岡本が五回