昨季カル・ローリー捕手の大活躍でア・リーグ優勝決定シリーズに進出、ワールドシリーズ一歩手前まで行ったマリナーズが苦しんでいる。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。開幕から14試合でチーム打率は.190の最下位。OPS.608は29位だ。防御率は2.86で3位と投手陣は頑張っているが、おかげで成績は5勝9敗でア・リーグ西地区の最下位に沈んでいる。最も深刻なのは、主軸――カル・ローリー、フリオ・ロドリゲス、ジョシ