自衛隊は日本の安全を保つために存在する。元陸将の福山隆さんは「軍法がなく、自衛官の思想を規制する明確な根拠も乏しかったため、内部の反体制勢力には厳しい対応を取れなかった。その結果、反戦ビラを配布する『反戦自衛官』が生まれた」という――。※本稿は、福山隆『陸軍中野学校のDNA 国家情報局創設前に知っておきたい』(ワニブックス【PLUS】新書)の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／akiyoko※写真はイメー