入社から6ヶ月たつと有給休暇が付与されると聞き、年末年始にまとめて使って休みを長くしたいと考える方は多いのではないでしょうか。 まとまった休みが取れれば、帰省や旅行の予定も立てやすくなる一方で、有給休暇は自分の希望どおりにいつでも使えるのか、年末年始のように休み希望が重なりやすい時期でも問題ないのか、不安に感じる方もいると思われます。 そこで本記事では、有給休暇が付与される条件や、年末