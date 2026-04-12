NHK大河「豊臣兄弟！」では信長（小栗旬）が浅井長政（中島歩）の裏切りにあい、敵地で絶体絶命に。そこからの撤退劇の舞台となった福井県を訪ねた今泉慎一さんは「金ヶ崎城からの撤退ルート上に、信長に味方したかもしれない武将の城がある」という――。■信長VS前門の朝倉・後門の浅井第8回：金ヶ崎城（福井県敦賀市）・天筒山城（福井県敦賀市）・国吉城（福井県美浜町）時は1570（元亀元）年4月、妹・お市の嫁ぎ先で、同盟関