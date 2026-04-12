銀座プロレスを主宰する三州ツバ吉が１１日、板橋区の「ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥＩｎＩｔａｂａｓｈｉ」でのヒマラヤン・タイガープロモーション「ＲｏａｄｔｏＮｅｐａｌ」で旗揚げ２周年記念マッチを行った。父が創業した銀座の老舗居酒屋「三州屋」を２代目として経営している三州は、生まれ育った銀座を「さらに盛り上げたい」との思いで２０２４年４月６日に銀座プロレスを旗揚げした。大会には浅香唯、堀ちえみ