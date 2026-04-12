「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の決勝卓は、対局の内容のみならず、その華やかな顔ぶれが大きな話題を呼んだ。東4局が流局で終了し、南場に突入する絶好のタイミングで、各チームが特別ルールによる選手交代を敢行。これにより、雀卓を囲むメンバーが劇的な変化を遂げた。【映像】ファンも羨む美女3人＋野人1人の“ハーレム状態”石田からバトンを受け継いだ丸山奏子（最高位戦）、そして川