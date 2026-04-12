5人組動画クリエイター・コムドットが30時間の生配信に挑む過酷な企画の中で、人気グラビアアイドルの清水あいりがサプライズ登場し、メンバーを翻弄する一幕があった。【映像】清水あいり、サプライズで“魅惑のハグ”（実際の様子）4月11日から12日にかけて配信されているABEMAの特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』内の企画「やまとを見つけろ！100人ハグ」での出来事である。体育館に並んだ覆面姿の