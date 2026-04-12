グラビアアイドルの清水あいりが、人気YouTuberグループ・コムドットの過酷な生配信番組に出演し、大胆すぎる言動でメンバーをタジタジにさせる一幕があった。【映像】清水あいり、衝撃の仰天行動（実際の様子）4月11日から12日にかけて放送中の『ABEMA30時間限界突破フェス』にて、コムドットは「30時間パイから逃げ切れれば1億円」という過酷な企画に挑戦。その中の一企画「やまとを見つけろ！100人ハグ」は、体育館に集まっ