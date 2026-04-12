スポーツに親しむ社会の実現に向け、優れた取り組みを顕彰するコンテスト「ＳｐｏｒｔｉｎＬｉｆｅアワード」（スポーツ庁主催）で、松江市の造園土木会社「松浦造園」が大賞（最優秀賞）を受賞した。腰痛や肩こりといった職業病の改善を目的に始めた独自の体操が社内に浸透し、健康への意識向上につながったことが評価された。（北瀬太一）１９６１年創業の松浦造園は従業員約６０人の建設事業者で、土木や造園工事を基盤