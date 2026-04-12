大阪府北部のとある町に、一日も欠かすことなく地域猫への餌やりや保護活動を行い、その様子をTikTokで毎日発信し続けている男性がいる。自らもアパートを2部屋借りて、15匹の猫たちと一緒に暮らす、ハンドルネーム「大日本動物愛護帝国」さんに猫への想いと保護活動について聞いた。【写真】アパートを2部屋借りて15匹の猫と暮らしている雨の日も雪の日も欠かさず餌やりに出かける大日本動物愛護帝国さん（以下、帝国さん）は、毎