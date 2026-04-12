＜東建ホームメイトカップ3日目◇11日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞悪天候の影響で大会2日目は中止となった。大雨が降りしきるなか、中野麟太朗はコースに足を運び、練習を続けていた。「雨の中やりすぎちゃって」。無理がたたったのか、喉の痛みと倦怠感を抱えたままのプレーとなったが、「66」をマークして、首位と1打差の2位に浮上した。【写真】一輪の花…寺西飛香留の男子顔負け