能楽の大成者・世阿弥ゆかりの地で、能の島と呼ばれる新潟県佐渡市で流派を超えた能楽師が一堂に会する催しが開かれました。 4月8日までの4日間、佐渡市で開かれたのは、流派を超えた能楽師が一堂に会する能楽演能『飛天双○能』。 能楽師・大倉正之助が主宰する『飛天双○能』。4回目となる今年は全国の能舞台の約3分の1を有し、能の島と呼ばれる佐渡市で初めて開催されました。 【大倉正之助さん】 「もともと、佐渡において