日本―米国後半、攻め込む植木（左）＝サンノゼ（共同）【サンノゼ（米カリフォルニア州）共同】サッカー女子の国際親善試合は11日、カリフォルニア州サンノゼで行われ、日本代表「なでしこジャパン」は女子ワールドカップ（W杯）4度優勝の米国に1―2で敗れた。日本は開始早々にFKから失点。後半立ち上がりに2点目を許した。その後、植木（ウェストハム）が1点を返し、ペースを握る時間帯もあったが追いつけなかった。米国